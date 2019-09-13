В центре Киева с 13 сентября по 16 сентября ограничат движение транспорта.

Движение транспорта по улице Крещатик будет ограничено с 20.00 13 сентября до 7.00 16 сентября от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, это связано с тем, что 15 сентября на Крещатике будут отмечать День благодарения.

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К слову, празднование Дня благодарения в Украине начало приобретать популярность после Революции Достоинства.

Впервые большое празднование Дня благодарения состоялось 17 сентября в 2017 году с участием Ника Вуйчича. В 2018 году на День благодарения в Киев приехал голливудский актер Стивен Болдуин.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве.

Источник: Центр организации дорожного движения