Основательница компании A•PROSTIR из Ивано-Франковска Ирина Стецевич рассказала о своем опыте обучения по программам ЕС и ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране. По данным Министерства финансов Украины, ЕБРР за период сотрудничества профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму €13 млрд, из них семь проектов – на €1,577 млрд в государственном секторе.

Инициатива Европейского Союза EU4Business охватывает всю деятельность ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства. Она дает возможность предпринимателям посмотреть на свое дело под другим ракурсом и достичь новых результатов.

Три года назад между ЕС и ЕБРР было заключено соглашение о выделении немалой суммы на образовательную, консультационную и информационную поддержку малых и средних предприятий. В рамках реализации инициативы было создано 15 центров информационной поддержки бизнеса, которые действуют во всех регионах Украины.

Их цель – развитие успешного и конкурентного малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионе и всей Украине. Центры призваны построить новую модель отношений бизнеса и общества, которая сделает Украину успешной. Для достижения своей цели центры организовывают различные тренинги, конференции и форумы для владельцев бизнеса.

Главное начать

Ивано-Франковская маркетинговая компания A•PROSTIR уже воспользовалась этими возможностями. Основательница и директор компании A•PROSTIR Ирина Стецевич рассказала о том, почему пошла учиться, полезной ли была услышанная информация и как она использует полученные на тренингах знания в работе.

Директор любезно рассказывает о своей компании в офисе. Здесь по-домашнему уютно и по-современному стильно.

– Дизайн интерьера разработал мой муж. Хотя он работает в совершенно другой сфере, но очень хотел, чтобы мне, коллегам и нашим клиентам было комфортно. Предпринимательской деятельностью я занимаюсь уже восемь лет. Первое дело – рекрутинг. Все начиналось с нуля, и тогда я многого не знала. Сейчас консалтинговая компания A•PROSTIR вышла на хороший профессиональный уровень, в Ивано-Франковском регионе мы единственные занимаемся рекрутингом. Преимущественно работаем с менеджерами среднего и высшего звена, – делится женщина.

Позже у Ирины появилось новое увлечение – маркетинг. Начался он через учебные проекты и со временем дошел до полного маркетингового обслуживания. В основном компания сконцентрирована на работе с местными предпринимателями, но делает шаги к сотрудничеству с предпринимателями столицы и других областей Украины.

Самым большим преимуществом A•PROSTIR является то, что владельцы бизнеса могут близко общаться с представителями компании и таким образом решить много вопросов. Ведь сколько бы люди не работали онлайн, они все равно хотят живого общения.

Целевая аудитория – это владельцы постоянного бизнеса, которые планируют усовершенствование или даже реформирование своих компаний.

Каждая неудача – это урок

– Как и в каждой работе были моменты разочарования, которые подтолкнули меня к обучению. Больше учиться! И вот сейчас приятное чувство, когда ты больше знаешь, растешь и видишь результаты своей работы. Если есть какие-то неудачи, то они автоматически становятся уроками, из которых делаешь выводы. После одной из таких неудач я поняла, что браться за амбициозные дела нужно. Потому что для руководителя важно держаться за амбиции. Кстати, обучение от ЕБРР помогает смотреть шире и учит поднимать планку. Кроме того, обучение повышает компетенции, а это необходимо для понимания многих вещей. Повышает квалификацию в целом и систематизирует знания. ЕБРР дает возможность познакомиться с известными людьми. И ты готов ехать в другой город, тратить несколько дней, чтобы услышать что-то новое, – рассказывает Ирина Стецевич.

По мнению женщины, раньше учебный продукт создавать было очень легко: можно было арендовать зал и рассказывать кому-то о чем-то, сейчас такой подход не работает. Сегодня предприниматели думают, на кого они готовы тратить свое время и деньги. Поэтому важно слушать качественных людей.

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Учиться никогда не поздно

На тренингах, которые организуют ЦИПБ в рамках программы ЕС EU4Business, которую имплементирует ЕБРР, основательница компании изучала эффективное управление. Больше всего ее побудило поехать на тренинги наполнение программы, острые темы и интересные спикеры.

– Я хочу учиться и, чтобы мой коллектив также получил новые знания. Однажды все работники компании на целый день поехали в Тернополь. Управляющий партнер агентства цифрового маркетинга Роман Гавриш читал невероятно интересную лекцию. Также я имела возможность послушать тренинг Женщины в политике. Несмотря на основную программу, во время такого обучения можно услышать много советов. Есть возможность пообщаться с директорами крупных фирм и компаний. Когда они делятся своим опытом – это бесценно, – добавляет Ирина.

Женщина уверена, что опыт крупных компаний трудно применить для малого бизнеса, но такие тренинги – необходимы. Все полученные знания она применяет ежедневно, особенно внедряет их в управлении своим персоналом, а также в еще одном проекте Бизнес-школа для подростков.

– Это мой любимый проект, он имеет социальную составляющую, а для меня это очень важно. У нас есть льготные места для детей, которые имеют сложные жизненные обстоятельства, но очень хотят учиться, их обучаем бесплатно. Буду и в дальнейшем посещать тренинги. В частности, планирую поехать на обучение, что организовует Центр информационной поддержки бизнеса в городе Ровно, основанный на базе Smart People, хочу послушать об эффективном производстве. Мечтаю стать консультантом от ЕБРР. Учиться всегда интересно и никогда не поздно, – подытожила Ирина Стецевич.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине €400 млн на развитие городского транспорта и энергосети.