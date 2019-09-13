Украинцы – самая оптимистичная нация. Но как это влияет на отношения с властью и что должно делать правительство для украицев – рассказал экономист Джордж Вард.

Джордж Вард, экономист Массачусетского технологического института, рассказал, как ожидания украинцев будут влиять на их отношение к власти. Вард – один из авторов Всемирного исследования счастья и политических предпочтений.

Он напомнил, что согласно исследованию, Украина оказалась на 15 месте из 15 опрошеных стран по уровню счастья. Впрочем, показатель ожидания счастья Украины самый высокий, то есть мы самая оптимистичная нация.

– Это хорошо, что украинцы такие оптимистичные. Будем надеяться, что новое правительство сможет принять эту эстафету и улучшить ситуацию. Но видим, что ожидания очень высоки, поэтому правительство должно работать. Если нет – то их просто выгонят из власти, – считает Вард.

Эксперт также отметил, что, как правило, в таких случаях общество сразу переключается на оппозицию.

– Если начинаешь снизу, а ожидания у людей высокие, надо делать то, что обещал. Если у людей очень-очень высокие ожидания, они все равно разочаруются. Но будем надеяться, что Украина воспользуется лучшей международной практикой и все получится, – добавил он.

Напомним, исследования YES также показало, что делает людей счастливыми.