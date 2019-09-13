В зоне проведения ООС боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня.

За сутки из-за обстрелов на Донбассе шесть украинских военных получили ранения.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из минометов, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали восемь обстрелов: вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – три обстрела: возле Зайцевого, Майорска и Новгородского.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Донбассе погиб военный Нацгвардии.

Источник: ООС