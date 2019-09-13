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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сбой в ПриватБанке: в чем проблема и когда решат

В системе ПриватБанка произошел масштабный сбой. В банке подтвердили наличие трудностей в пользовании сервисами.

Сбой в ПриватБанке: в чем проблема и когда решат

В пятницу, 13 сентября, пользователи ПриватБанка массово жалуются на сбой в системе.

Люди столкнулись с проблемой, когда карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Также возле банкоматов ПриватБанка можно встретить большие очереди людей, которые пытаются снять наличные деньги.

О сбое также обьявили и в столичном метро. На момент написания заметки карты ПриватБанка там еще не принимают.

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В банке подтвердили наличие трудностей “при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24”.

Проблему обещают решить до 20.00.

К слову, в Приват24 появился бот, который позволяет заказывать крупные суммы наличных.

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