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Факты / Украина

Марш равенства в Харькове будут охранять 2,5 тыс. полицейских

В Харькове 15 сентября состоится Марш равенства представителей ЛГБТ сообщества.

ЛГБТ прапор

Во время Марша равенства в Харькове подразделения полиции будут работать в усиленном режиме.

По словам начальника областной полиции Валерия Сокуренко, к охране общественного порядка планируется привлечь около 2,5 тыс. правоохранителей.

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Среди них – спецназовцы, подразделения ТОР, нацгвардейцы и курсанты ХНУВД.

Ожидается, что в Марше равенства примут участие около 1,5 тыс. человек.

– На акции будут работать группы документирования, в течение всего времени будут осуществляться фото- и видеофиксация событий, для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер, – отметил Сокуренко.

Марш равенства ХарьковПрайд проводится по инициативе общественной организации Харьковское женское объединение Сфера при поддержке NDI (Национального демократического института международных отношений), Freedom House (международной организации по поддержке правозащитных инициатив), Human Rights Campaign (правозащитной организации), посольства Великобритании в Украине и международного фонда Возрождение.

Напомним, в столице Украины 23 июня прошел Марш равенства – КиевПрайд 2019.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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