14 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.
Погода в Украине в субботу, 14 сентября, уже больше будет напоминать осеннюю.
По словам синоптика Натальи Диденко, жителями некоторых регионов стоит взять с собой зонтики.
Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Дойти они могут даже до Одесской и Харьковской областей.
В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов.
В Киеве в субботу, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +22 градусов. Осадков не обещают – будет сухо и солнечно.
Читайте: Пришло бабье лето: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)
Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.