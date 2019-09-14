14 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

Погода в Украине в субботу, 14 сентября, уже больше будет напоминать осеннюю.

По словам синоптика Натальи Диденко, жителями некоторых регионов стоит взять с собой зонтики.

Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Дойти они могут даже до Одесской и Харьковской областей.

В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов.

В Киеве в субботу, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +22 градусов. Осадков не обещают – будет сухо и солнечно.

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Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.