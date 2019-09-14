Курт Волкер рассказал, при каких условиях можно применять формулу Штайнмайера и как решить конфликт на Донбассе.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, выступил на Ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия. Он рассказал о своем видении решения войны в Донбассе.

– Мне кажется, что задача – восстановление суверенитета, территориальной целостности и безопасность украинских граждан. Относительно этих вещей не стоит идти на компромисс.

Он отметил, что нужно продолжать придерживаться минских соглашений, поскольку они дают гарантии. Он также пояснил обстоятельства, при которых возможна формула Штайнмайера:

– Формула Штайнмайера заключается в том, что после того, как пройдут свободные выборы, будет получен специальный статус. Честные выборы могут состояться лишь в честной и безопасной среде. Поэтому надо решить вопросы безопасности, а пока Россия не продемонстрировала политической воли завершить конфликт.

Он также отметил, что события в Украине – демократические выборы и жажда реформ – вдохновляют США. И именно это будет способствовать динамике в решении конфликта с Россией.

– Думаю, и динамика, которую показывает президент Зеленский, поможет достичь результатов в этом вопросе.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в Мыстецький Арсенал.

Тема этого форума – Счастье сейчас. Новые подходы к миру в кризисе. Кстати, второй день YES 2019 открыл премьер-министр Алексей Гончарук.