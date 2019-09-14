Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА и дал ему время до нового года, чтобы продемонстрировать результат в должности.

Новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко представил в Днепре президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, у нового губернатора есть время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

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Что известно про Александра Бондаренко

Согласно электронной декларации

Член правления общественной организации Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии.

Директор компаний: ООО Лок Сток (торговля химической продукцией), ООО Сталі Бізнес Системи (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО Би энд Би Фудз, ООО Филд Маркетинг.

В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Напомним, 10 сентября Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Фото: Відкритий