Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА и дал ему время до нового года, чтобы продемонстрировать результат в должности.
Новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко представил в Днепре президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, у нового губернатора есть время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.
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Что известно про Александра Бондаренко
- Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве.
- Член правления общественной организации Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии.
- Директор компаний: ООО Лок Сток (торговля химической продукцией), ООО Сталі Бізнес Системи (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО Би энд Би Фудз, ООО Филд Маркетинг.
- В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.
Напомним, 10 сентября Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Фото: Відкритий