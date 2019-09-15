14 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

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– За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было, – доложили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.