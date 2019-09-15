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Факты / Украина

Когда откроют мост в Станице Луганской – дата

Мост в районе Станицы Луганской откроют 27 ноября 2019 года.

Когда откроют мост в Станице Луганской – дата

Возле Станицы Луганской продолжается восстановление моста через реку Северский Донец.

Сейчас там проводит работы ООО Укртрансмост. Продолжается асфальтирование дороги в направлении моста.

Читайте: Украина завершила разминирование территории возле моста в Станице Луганской – ОБСЕ

Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную переправу, а к 27 ноября – открыть основной мост.

Ранее Факты ICTV писали, что в августе РФ сорвала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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