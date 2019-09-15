Мост в районе Станицы Луганской откроют 27 ноября 2019 года.
Возле Станицы Луганской продолжается восстановление моста через реку Северский Донец.
Сейчас там проводит работы ООО Укртрансмост. Продолжается асфальтирование дороги в направлении моста.
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Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную переправу, а к 27 ноября – открыть основной мост.
Ранее Факты ICTV писали, что в августе РФ сорвала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.
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