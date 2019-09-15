В воскресенье, 15 сентября, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. Кто в Киеве пришел поддержать животных, смотрите в материале Фактов ICTV.

В центре Киева собрались тысячи зоозащитников и просто неравнодушных людей, которые выступают за гуманное отношение к животным, а также за запрет эксплуатации живых созданий в цирках и для фото.

Люди идут по Киеву с лозунгом Защита слабых – дело сильных.

На марш пришли с животными и плакатами, а еще взяли с собой детей, чтобы привить им уважение к четырехлапым друзьям.

– Выходи за гуманность! – призывают организаторы мероприятия.

Активисты говорят, что сегодня голос гуманности будет раздаваться на всю Украину, потому что марш за животных – 2019 стал самым масштабным за всю историю проведения мероприятия.

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На акцию по инициативе гуманистического движения UAnimals пришли и известные украинцы, среди которых солистка группы KAZKA Александра Зарецкая, экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун и экс-нардеп Олег Ляшко.

Кто пришел на марш за животных



























Ляшко и дама с собачкой: кто вышел на марш за права животных в Киеве / 7 фотографий

Напомним, Всеукраинский марш за животных – 2019 стартовал одновременно в 24 городах страны и даже в Антарктиде.

Фото: UАnimals