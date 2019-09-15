В воскресенье, 15 сентября, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. Кто в Киеве пришел поддержать животных, смотрите в материале Фактов ICTV.
В центре Киева собрались тысячи зоозащитников и просто неравнодушных людей, которые выступают за гуманное отношение к животным, а также за запрет эксплуатации живых созданий в цирках и для фото.
Люди идут по Киеву с лозунгом Защита слабых – дело сильных.
На марш пришли с животными и плакатами, а еще взяли с собой детей, чтобы привить им уважение к четырехлапым друзьям.
– Выходи за гуманность! – призывают организаторы мероприятия.
Активисты говорят, что сегодня голос гуманности будет раздаваться на всю Украину, потому что марш за животных – 2019 стал самым масштабным за всю историю проведения мероприятия.
Читайте: Кошки против собак: какой питомец делает хозяев счастливее
На акцию по инициативе гуманистического движения UAnimals пришли и известные украинцы, среди которых солистка группы KAZKA Александра Зарецкая, экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун и экс-нардеп Олег Ляшко.
Кто пришел на марш за животных
Напомним, Всеукраинский марш за животных – 2019 стартовал одновременно в 24 городах страны и даже в Антарктиде.
Фото: UАnimals