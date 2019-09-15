Безопасность и оборона Украины это приоритетный вопрос в правительстве, поэтому на обеспечение этой отрасли в 2020 году выделено более 200 млрд грн.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова на пресс-конференции сообщила, что расходы на оборону вырастут до 245,8 млрд грн.

– У нас увеличивается и расходы на оплату труда и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне, – сказала Маркарова.

Проект бюджета рассчитали по курсу 28,2 грн за доллар.

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Она объясняет, что сумму распределят по конкретным распорядителям, ведь появилась новая статья в программе бюджет относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год.