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Факты / Украина

Погода в Украине на 15 сентября (КАРТА)

15 сентября на всей территории Украины ожидается сухая погода.

Погода в Украине на 15 сентября (КАРТА)

Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, будет сухой и прохладной.

Ветер северо-западный, западный – до 5-10 м/с.

Максимальные +23 синоптики прогнозируют только в южных областях.

Читайте: Топ-7 советов, как не заболеть осенью

На востоке, в центре и на западе – от +18 до +20.

Холоднее всего будет на севере – местами дневная температура составит +15 +17.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +18.

Погода на 15 вересня

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.

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