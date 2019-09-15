В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.

15 сентября на станции Академик Вернадский участники украинской экспедиции выступили в защиту прав животных.

Это произошло в рамках Всеукраинского марша за животных – 2019, который организует движение UАnimals.

Из-за разницы во времени с Антрактидою марш на станции Академик Вернадский решили провести немного раньше.

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Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочних станциях и в дельфинариях

– Животные – не ресурс! – отметили активисты.

Сегодня в 12.00 марш стартует в 24 городах Украины. В Киеве все желающие могут присоединиться к маршу в парке Шевченко.

Ранее мы рассказывали, как взять животное из приюта.