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Факты / Украина / Политика

Богдан не исключает возможность баллотироваться в мэры Киева

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что может баллотироваться на пост мэра Киева.

Андрій Богдан

Андрей Богдан в интервью сообщил, что никогда серьезно не задумывался над тем, чтобы быть кандидатом в мэры города.

Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил – как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, – я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным, – сказал Богдан.

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На уточняющий вопрос, будет ли баллотироваться Андрей Богдан в мэры столицы, глава Офиса президента отшутился.

Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? – добавил Богдан.

Ранее Факты ICTV писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко начал консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Источник: ВВС Украина

Фото: Офис Президента

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