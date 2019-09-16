Боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС.
За сутки из-за обстрелов на Донбассе один украинский военный получил ранение.
Боевики за минувшие сутки обстреливали позиции Объединенных сил с запрещенного оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
К слову, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали 11 обстрелов: вблизи Авдеевки, Новогнатовки, Николаевки, Водяного, Красногоровки, Лебединского, Пищевика и Марьинки.
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Кроме того, было зафиксировано пять обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Травневого.
К слову, ранее на Донбассе погиб военный Нацгвардии.
Источник: ООС