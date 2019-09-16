Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,71 грн за $1.
Нацбанк укрепил курс гривны. Доллар снова подешевел, а вот евро немного вырос в цене.
По состоянию на 16 сентября курс американской валюты снизился на 12 копеек и составляет 24,71 грн за $1.
Евро подорожал на 19 копеек и остановился на уровне 27,41 грн.
Читайте: Курс валют: гривна укрепилась до уровня 2016 года
Курс валют от НБУ на 16.09:
$1 – 24,71 грн;
€1 – 27,41 грн;
1 польский злотый – 6,34 грн;
1 российский рубль – 0,38 грн.
Напомним, ранее НБУ назвал пять факторов, почему падает доллар.
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