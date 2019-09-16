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Факты / Украина

На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста – полиция открыла два дела

Полиция Николаевской области открыла два уголовных производства из-за осквернения памятника жертвам Холокоста.

На Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста – полиция открыла два дела

В Николаевской области в селе Богдановка неизвестные повредили памятник жертвам Холокоста.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны.

Также было возбуждено дело по части 1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

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Кроме того, на акт вандализма отреагировал посол Израиля. Он назвал это антисемитским преступлением на почве ненависти.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что подозреваемые должны оказаться в суде.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина не отказывается от пенсий израильтянам.

Источник: Нацполиция

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