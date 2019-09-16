На этой неделе парламентское большинство, похоже, уже окончательно выработала свой стиль принятия законов. Ну, а чтобы ее не обвиняли в узурпации власти, первым на рассмотрение Рада поставила законопроект об импичменте президенту.

Но большинство хотело свой закон об импичменте. В коалиции дали понять, что старой практики, когда нардепы пачками вносили поправки в законы, чтобы их завалить, они не допустят.

И главное – позволит ли новый закон отстранить президента от должности, если он совершит госизмену или иное преступление? Ведь для этого нужно три четверти голосов депутатов, то есть до 338 штыков.

А вот депутатам большинство подготовила более практическую акцию. Рада разрешила НАБУ и ГБР их прослушивать – без согласия парламента. А еще проводить обыски в кабинетах, автомобилях и домах. Пока правда документ прошел только первое чтение, но Оппозиция занервничала.

Зато в Голосе успокаивали, потому, прежде всего, закон устраняет монополию СБУ на прослушку. И чего бояться честным народным избранникам.

Всего же в партии Порошенко были претензии к каждому законопроекту большинства. Поэтому там придумали выход, пообещав внести изменения в регламент работы парламента. Чтобы еще быстрее принимать законы.

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Спикер выключил микрофон Ирине Геращенко. А регламентный комитет даже лишил ее участия в 5-ти пленарных заседаниях. И хотя до санкций дело так и не дошло, трибуну оппозиция во главе с Петром Порошенко немного поблокировали.

Еще больше разгорелись страсти, когда в Раде появилось представление президента – о роспуске Центральной избирательной комиссии.

В Слуге народа все вспомнили комиссии

И как пачками регистрировала клонов их партии, и как не пускала на выборы ее кандидатов.

Председатель ЦИК такие обвинения назвала безосновательными, а Оппозиция – политической расправой.

Для роспуска ЦИК нужно 300 штыков, которые в то время не было. Во фракции Голос колебались, а в Батьківщині и вообще заявляли, что будут голосовать против. Потому что в таком случае Слуга народа получит контрольный пакет акций в комиссии.

Понимая все риски, не стали спешить с голосованием и в президентской фракции.

Однако уже к утру голоса насобирали. Самовыдвиженцы, ориентирующиеся на Игоря Палицу, а также фракция Батьківщина уже не были такими категоричными. Неожиданно подставило плечо большинство и Оппозиционной платформы.

Впрочем, кто выиграет от такого обновления ЦИК кроме президентской партии, понятно станет на следующей неделе, когда депутатские группы и фракции будут подавать своих представителей в Центризбирком.

На очереди, предполагают эксперты, переформатирование Верховного суда, а там и Конституционного. Но сначала в президентской партии хотят дисциплину наладить. А то некоторые депутаты уже потеряли страх. Вот хотя бы взять нардепа Дубинского. Когда вся его фракция голосует, он показательно ходит по залу. И тем самым подрывает и так шаткую дисциплину, – вне камеры возмущались его коллеги.

И тем не менее, большинство хотело принять закон, который бы позволял лишать мандатов тех, кто выйдет из фракции. Но из-за сопротивления, прежде всего мажоритарщиков, эту инициативу отложили. Зато, как будто обсуждают другую – чтобы нардепы сами написали заявления о сложении своих полномочий.

В Раде зафиксировали первые три случая кнопкодавства, два из которых во фракции Слуга народа. Хотя, как признался нам один из нарушителей Сергей Литвиненко, это чистая случайность.

Однако дал нам слово народного депутата, что больше так делать не будет.

К слову, Слуга народа имеет 35 претендентов в ЦИК.