Конституционный суд Украины предоставил заключение по законопроекту №1015 относительно законодательной инициативы народа.

Конституционный суд Украины одобрил законопроект №1015 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в ст. 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа) и признал соответствующим к требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины.

В КСУ добавили, что внесенные изменения могут при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

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В суде отметили, что положение Право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу нуждается в конкретизации, поскольку понятие народ в Основном Законе включает граждан Украины всех национальностей.

Народ он не может быть определен как субъект законодательной инициативы без определения в Конституции Украины соответствующего количества граждан, имеющих право голоса.

Напомним, 29 августа Владимир Зеленский внес законопроект о законодательной инициативе народа в Верховную Раду.

Согласно Конституции Украины право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам, а глава государства предлагает добавить в этот перечень народ.

3 сентября парламент направил законопроект в Конституционный суд.

В Слуге народа планируют предложить на рассмотрение парламента несколько ключевых направлений развития народовластия: всеукраинский и местный референдумы, законодательная инициатива и электронные петиции, отзыв должностных лиц, народное вето на решения должностных лиц.

Источник: пресс-служба КСУ

Фото: пресс-служба КСУ