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Факты / Украина / Общество

Арест и залог 76 млн грн: подозреваемым по делу бронежилетов избрали меру пресечения

Должностным лицам Минобороны, которых подозревают в закупке некачественных бронежилетов Корсар, избрали меры пресечения.

Арест и залог 76 млн грн: подозреваемым по делу бронежилетов избрали меру пресечения

Трех подозреваемых по делу бронежилетов должностных лиц взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 76 млн грн.

Еще двух взяли под домашний арест.

Их подозревают в закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов по завышенной цене.

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Напомним, в отношении должностных лиц открыто уголовное производство по части 2 статьи 28 и части 3 статьи 426 Уголовного кодекса – бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

К слову, Государственное бюро расследований 5 ноября объявило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в рамках производства о закупке некачественных бронежилетов Корсар.

Источник: ГПУ

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