До Черной пятницы 2019 осталось чуть больше месяца. В каких магазинах искать скидки – читайте в материале Факты ICTV.
Черная пятница 2019 пройдет в Украине 29 ноября. Часто магазины устраивают огромные распродажи, начиная с понедельника перед Черной пятницей и до конца недели после нее.
Распродажи на Черную пятницу в Киеве и в других городах пройдут и в больших ТЦ, и в интернет-магазинах. Отслеживать скидки все же проще всего в сети.
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Стоит отметить, что сейчас известны только названия магазинов, которые примут участие в распродажах Черной пятницы. Размер скидки и точная дата их старта будут известны ближе к 29 ноября.
Что чаще всего покупают украинцы в Черную пятницу
Статистика последних лет показывает, что в Украине чаще всего покупают одежду, обувь, бытовую технику, электронику и косметику.
Сколько готовы потратить украинцы в Черную пятницу
Согласно данным прошлых лет, украинцы готовы потратить на распродажах 3 139 грн.
Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019
Бытовая техника
Алло
Эльдорадо
Comfy
Цитрус
Розетка
Фокстрот
Stylus
MOYO
Xiaomi
Одежда и обувь
Answear
Intertop
Lamoda
H&M
Lee Cooper
Kasta
Косметика
Watsons
NYX Cosmetic
iHerb
Parfums
Товары для дома
Эпицентр
Jysk
Путешествия
Booking
МАУ
К слову, ранее Факты ICTV писали, как не стать жертвой маркетинговых ходов.