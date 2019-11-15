Президент Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон договорились о визите французского лидера в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину. Договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Дата визита Макрона пока не сообщается.

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Политики обсудили проведение саммита в нормандском формате и скоординировали подготовку “содержательного наполнения встречи” на высшем уровне.

Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все условия для того, чтобы саммит состоялся.

Напомним, саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Кабмин Германии подтвердил участие Ангелы Меркель в саммите.

Пока нет только официального подтверждения от России.