Российский газ должен быть дешевле для Украины, поскольку во время прямых поставок Газпром не платит за его транспортировку в Европу.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко считает, что предложение президента РФ Владимира Путина по меньшей цене на газ на 20-25% на самом деле является просто нормальной ценой при условии прямых поставок.

Он также рассказал, что прямые поставки негативно повлияют на Украину.

– Во время прямых поставок в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает, – сказал Витренко.

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По его словам, Украина может также получить сниженную цену газа, если европейский антимонопольный орган не позволит Газпрому злоупотреблять своим положением на рынке Европы.

Исполнительный директор Нафтогаза добавил, что компания не собирается отказываться от иска против Газпрома, чего хочет Россия.

Напомним, Владимир Путин предложил Украине вариант, который снизит стоимость газа на 20-25%.

Источник: Юрий Витренко