В некоторых областях Украины 15 ноября ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

15 ноября в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украина на выходных, 16 и 17 ноября.