Какие законопроекты на повестке дня Верховной Рады 15 ноября – далее в материале.

15 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть три законопроекта в первом и втором чтениях. Еще 10 значатся в списке для включения в повестку дня и принятия решения.

Среди них проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель, а также законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

На первое чтение вынесены:

Проект закона о внесении изменений в раздел II Переходные положения закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

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Во втором чтении будут рассмотрены:

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюро расследований по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований (второе чтение);

Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Напомним, что Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады IX созыва до конца января 2020 года.