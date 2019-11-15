PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Референдум по рынку земли могут провести до 2024 года – Разумков

Украинцы смогут определиться, продавать ли сельскохозяйственную землю иностранцам, на референдуме, который состоится до 2024 года.

Дмитро Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что после принятия законопроекта о референдумах проведут голосование, которое определит, будут ли продавать сельскохозяйственную землю иностранцам.

Он считает, что референдум может состояться в этом политическом цикле, до 2024 года.

– Только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинские земли или продавать корпоративные права – тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, – сказал Разумков.

Читайте: Отменили экономическое рабство: Зеленский о рынке земли

Спикер Рады объяснил, что во время переходного этапа украинцы смогут увидеть, как работает рынок земли, и определиться, нужно ли открывать его иностранцам.

Сейчас подготовкой проекта закона о референдумах занимается первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает провести референдум, на котором украинцы определят, стоит ли открывать рынок земли для иностранцев.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ринок Землі
Всемирный банк поддержал открытие рынка земли
Роман Лещенко рассказал, как будут проверять покупателей украинской земли
Роман Лещенко рассказал, как будут проверять покупателей украинской земли
Земля
Закон про землю: за что голосовали депутаты и почему нет единства
Не голосовала по “указу” фракции: Скороход обвинила Слугу народа в давлении
Не голосовала по “указу” фракции: Скороход обвинила Слугу народа в давлении
Володимир Зеленський
Отменили экономическое рабство: Зеленский о рынке земли
С блокированием трибуны и криками. Как Рада голосовала за открытие рынка земли
С блокированием трибуны и криками. Как Рада голосовала за открытие рынка земли
Ринок землі
Исторический день – реакция политиков и экспертов на закон о рынке земли
Фракция Батькивщина перешла в оппозицию
Фракция Батькивщина перешла в оппозицию
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка