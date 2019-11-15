Украинцы смогут определиться, продавать ли сельскохозяйственную землю иностранцам, на референдуме, который состоится до 2024 года.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что после принятия законопроекта о референдумах проведут голосование, которое определит, будут ли продавать сельскохозяйственную землю иностранцам.

Он считает, что референдум может состояться в этом политическом цикле, до 2024 года.

– Только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинские земли или продавать корпоративные права – тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, – сказал Разумков.

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Спикер Рады объяснил, что во время переходного этапа украинцы смогут увидеть, как работает рынок земли, и определиться, нужно ли открывать его иностранцам.

Сейчас подготовкой проекта закона о референдумах занимается первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает провести референдум, на котором украинцы определят, стоит ли открывать рынок земли для иностранцев.