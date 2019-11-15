Украинского режиссера Олега Сенцова, освобожденного из российского заключения, наградили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

В Лондоне состоялась церемония награждения Олега Сенцова премией имени Сергея Магнитского.

Награду украинскому режиссеру присудили еще в ноябре 2018 года, однако тогда он не мог ее получить, потому что находился в российской колонии.

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Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность в борьбе за права человека.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM — Bill Browder (@Billbrowder) November 14, 2019

Юрист Сергей Магнитский расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. Его задержали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов и коррупции.

Он умер в московском СИЗО в 2009 году. Его фактически убили, не оказав медицинскую помощь.

Напомним, 26 ноября Европарламент вручит Олегу Сенцову премию Сахарова.

Фото: Олег Сенцов