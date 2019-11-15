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Факты / Украина / Общество

Сенцов получил премию Магнитского

Украинского режиссера Олега Сенцова, освобожденного из российского заключения, наградили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Сенцов отримав премію Магнітського

В Лондоне состоялась церемония награждения Олега Сенцова премией имени Сергея Магнитского.

Награду украинскому режиссеру присудили еще в ноябре 2018 года, однако тогда он не мог ее получить, потому что находился в российской колонии.

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Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность в борьбе за права человека.

 

Юрист Сергей Магнитский расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. Его задержали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов и коррупции.

Он умер в московском СИЗО в 2009 году. Его фактически убили, не оказав медицинскую помощь.

Напомним, 26 ноября Европарламент вручит Олегу Сенцову премию Сахарова.

Фото: Олег Сенцов

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