В Лондоне состоялась церемония награждения Олега Сенцова премией имени Сергея Магнитского.

Награду украинскому режиссеру присудили еще в ноябре 2018 года, однако тогда он не мог ее получить, потому что находился в российской колонии.

Премия Магнитского присуждается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность в борьбе за права человека.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM

— Bill Browder (@Billbrowder) November 14, 2019