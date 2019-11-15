Парламент утвердил главный финансовый документ 2020 года – государственный бюджет. Произойдет ли в следующем году экономическое чудо, как изменятся цены и насколько сбалансированным вышел бюджет 2020 – в материале Фактов ICTV.

Государственный бюджет на 2020 год принят. Парламентарии согласовали документ на заседании 14 ноября.

Впервые по новой процедуре

В последние годы традицией украинского парламента стало принятие бюджета Украины “под елку”, то есть в декабре. Обычно этот процесс затягивался до поздней ночи. В 2018 году его приняли только в 6.00.

Принятый бюджет в середине ноября стал приятным удивлением для экспертного пула и журналистов. Раде удалось консолидироваться – за несколько часов рассмотреть все правки и проголосовать за главный документ года.

Кстати, уже традиционно для этого созыва голоса были преимущественно от фракции Слуга народа – поддержали законопроект 241 депутат президентской партии, 19 членов группы За будущее и 20 внефракционных представителей народа.

Остальные либо воздержались, либо голосовали против.

Что в бюджете?

Прогнозируемый курс доллара на конец 2020 года – 27,5 грн, а среднегодовой – 27 грн. На этом и основывался бюджет.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, правительство закладывает девальвацию нацвалюты, по сравнению с нынешними показателями, почти на 10%.

– Это тревожный знак – девальвация наших доходов, снижение покупательной способности, сужение внутреннего рынка.

Хотя эксперт отмечает – для девальвации сегодня нет оснований. Зато есть финансовые и экономические возможности для обеспечения стабильности курса, который лежит в основе экономического роста.

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Цифра, к которой привязаны большинство социальных выплат – прожиточный минимум – изменится на 625 грн. Если сейчас он составляет 1 564 грн, то на конец 2020 года вырастет до 2 189 грн.

Факты ICTV также проанализировали, как изменились основные экономические показатели за последние пять лет. Результаты ниже на инфографиках.















Что нас ждет в 2020 году: как заложенные в бюджете цифры повлияют на жизнь украинцев / 4 фотографии

Экономист Европейского аналитического центра Вадим Бардась прогнозирует – улучшение условий жизни возможно, но оно будет недолгосрочным:

– Благодаря росту размеров минимальной заработной платы и государственных расходов можно ожидать краткосрочного повышения уровня благосостояния в Украине, которое в условиях замедления роста экономики будет сокращаться из-за ускорения роста цен на товары и услуги.

Андрей Новак отмечает – в условиях девальвации гривны, которую заложил в бюджет Кабмин, увеличатся цены на импортные товары.

– Вся техника – от бытовых товаров до автомобилей – это импорт. Энергоресурсы у нас преимущественно импортные – начиная от газа, заканчивая горючим. А девальвировать гривну на 10% и получить инфляцию в 5% – это невозможно. Поэтому улучшений не будет.

Ключевые изменения и нововведения

Новая статья бюджета 2020 года – поддержка молодых учителей. Работники образования со стажем до 10 лет получат выплаты в размере почти 21 тыс. грн – таких в Украине 73,9 тыс. человек. Дело в том, что сейчас они получают примерно на 3 тыс. грн меньше, чем учителя с большим стажем. Почти вдвое увеличат статью расходов на социальную адаптацию ветеранов АТО и ООС, а также участников Революции Достоинства. На это заложили 246 млн грн. В несколько раз выросли расходы на перепись населения – в 2020 году правительство обещает его наконец провести. В 2019 году на это потратили 247 млн ​​грн, а в следующем планируют 1,4 млрд грн. Сначала эта сумма была на 2 млрд больше, но правительство ищет дешевый способ проведения переписи. Акцент сделали и на инфраструктуре. В общем на эту сферу предусмотрено почти на 40% больше, чем в прошлом – 73 млрд грн. Министр инфраструктуры пообещал капитальный ремонт дорог государственного и международного значения. Восстановить планируют 4 тыс. км дорог. Впервые заложены средства на раскрытие туристического потенциала страны – 240 млн грн. По словам премьер-министра, один иностранный турист приносит до $500 в развитие экономики, а некоторые страны получают от туризма до 10% от ВВП. И о доходах. Власти планируют получить 3 млрд грн от легализации игорного бизнеса. Напомним, что проект закона уже разработан Кабмином и направлен на рассмотрение Рады. Государство выводит из тени рынок добычи янтаря, а потому планирует заработать на ренте. Доходы будут распределяться между государственным и местными бюджетами в пропорции 70 на 30. Запуск рынка электроэнергии, который состоялся летом 2019 года, позволил выделить новую статью дохода – ренту за сертификацию оператора системы передачи электрической энергии и оператора газотранспортной системы. Планируется, что это принесет государству 500 млн грн.

Государственный долг и новые заимствования

Но при этом фактически каждая третья гривна из государственного бюджета будет отдана на погашение и обслуживание государственных долгов Украины.

Государство в 2020 году планирует заимствовать $4,9 млрд на внешних рынках и немного больше на внутренних – $8,4 млрд.

При этом правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца обращает внимание журналистов на то, что часть заимствований в нацвалюте растет.

Кроме того, функции управления государственным долгом возложат на новую структуру – Государственное агентство по управлению государственным долгом. Сейчас этим занимается Минфин.

Планы на приватизацию

И хотя правительство неоднократно анонсировало масштабную приватизацию, ожидаемые доходы от нее уменьшаются, по сравнению с планами 2019 года.

Сначала Кабмин планировал получить 5 млрд, но в итоге заложили цифру в 12 млрд грн.

– Ко второму чтению увеличили сумму на 125%. Это сделали для того, чтобы увеличить общие доходы бюджета и показать меньий его дефицит, – считает Новак.

В 2019 году доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн, тогда как в бюджет поступило 400 млн грн.

Экономист отмечает, что в мире Украину воспринимают как страну, где происходят военные действия, а потому стоимость активов у нас минимальна.

– Даже эту сумму в 12 млрд собрать будет очень сложно, – говорит Новак.

Планирует государство, кстати, и от аренды госимущества получить в 2,5 раза больше чем в 2019 году – 4,1 млрд грн.

Чуда не произошло

Андрей Новак подчеркивает – бюджет 2020 года построен на бюджетной резолюции прошлого правительства. А существенных изменений ожидать не стоит.

– Бюджет 2020 года – это структурная ксерокопия нынешнего документа. Взяли бюджет этого года, добавили к каждой статье показатель инфляции – где-то чуть больше, где-то чуть меньше, и вышел закон о бюджете 2020.

То, что финансового чуда не произошло, признают и в Кабмине, и в парламенте. Там отмечают – ресурсы ограничены, поэтому исходили из того, что есть. Но уверяют, что по результатам первого полугодия бюджет могут пересмотреть, а доходы, возможно, будут даже большими, чем планируют, ведь правительство не учитывало принятых в турборежиме законопроектов.

Новый бюджет не будет предусматривать резкого роста доходов или расходов государства, ВВП не вырастет стремительными темпами, а соцвыплаты не станут сразу на уровне европейских. Изменения будут приходить постепенно. По крайней мере, пока это декларируют в Кабмине.

Лилия Ященко