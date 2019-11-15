Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение правил перевозки детей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях новыми частями.
За нарушение правил перевозки детей водителю придется оплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение, совершенное в течение года – 50 необлагаемых минимумов.
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Дела об админправонарушениях будут рассматривать органы Нацполиции.
Закон вступит в силу после подписания президентом на следующий день после его опубликования.
Напомним, 29 октября украинские парламентарии приняли в первом чтении и в целом закон Украины О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей.