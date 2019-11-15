PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Штраф за нарушение правил перевозки детей: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение правил перевозки детей.

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях новыми частями.

За нарушение правил перевозки детей водителю придется оплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение, совершенное в течение года – 50 необлагаемых минимумов.

Читайте: Штрафы за кнопкодавство. Рада приняла закон за основу

Дела об админправонарушениях будут рассматривать органы Нацполиции.

Закон вступит в силу после подписания президентом на следующий день после его опубликования.

Які штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Напомним, 29 октября украинские парламентарии приняли в первом чтении и в целом закон Украины О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Налоговое соглашение с Кипром – Зеленский подписал закон о ратификации
Налоговое соглашение с Кипром – Зеленский подписал закон о ратификации
Еммануель Макрон
Макрон приедет в Украину
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
В Украине уволят 18,5 тыс. госслужащих: поможет ли им власть
В Украине уволят 18,5 тыс. госслужащих: поможет ли им власть
Массовые увольнения чиновников. Кабмин планирует сократить 10% госслужащих
Массовые увольнения чиновников. Кабмин планирует сократить 10% госслужащих
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Судебная реформа и борьба с коррупцией: Зеленский встретился с послами G7
Судебная реформа и борьба с коррупцией: Зеленский встретился с послами G7
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка