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Факты / Украина

Суд отпустил Алякина под ночной домашний арест

Мужа Анны Скороход Алексея Алякина отправили под ночной домашний арест до 15 января 2020 года.

алякин алексей

Шевченковский районный суд Киева отпустил российского бизнесмена Алексея Алякина под домашний арест в ночное время на 60 дней.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что Алякин по решению суда должен находиться по месту жительства с 21.00 до 7.00. Также он обязан носить электронный браслет.

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Алякин будет отбывать домашний арест в Борисполе Киевской области.

Поскольку прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте, решение суда будет оспариваться.

Напомним, Алякин был задержан 14 ноября в Киеве по поручению ГПУ в связи с розыском в России. В ведомстве сообщили, что 9 августа 2018 года бизнесмена уже задерживали на территории Киевской области.

14 ноября нардеп Анна Скороход заявила, что ее мужа Алякина задержали из-за ее политической позиции, а именно из-за отказа голосовать за открытие рынка земли.

Источник: Интерфакс-Украина

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