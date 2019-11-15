Мужа Анны Скороход Алексея Алякина отправили под ночной домашний арест до 15 января 2020 года.

Шевченковский районный суд Киева отпустил российского бизнесмена Алексея Алякина под домашний арест в ночное время на 60 дней.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что Алякин по решению суда должен находиться по месту жительства с 21.00 до 7.00. Также он обязан носить электронный браслет.

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Алякин будет отбывать домашний арест в Борисполе Киевской области.

Поскольку прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте, решение суда будет оспариваться.

Напомним, Алякин был задержан 14 ноября в Киеве по поручению ГПУ в связи с розыском в России. В ведомстве сообщили, что 9 августа 2018 года бизнесмена уже задерживали на территории Киевской области.

14 ноября нардеп Анна Скороход заявила, что ее мужа Алякина задержали из-за ее политической позиции, а именно из-за отказа голосовать за открытие рынка земли.