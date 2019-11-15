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Факты / Украина

Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, погиб военный

За последние сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военный.

Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, погиб военный

14 ноября боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Враг также вел огонь из пушек БМП.

В целом за сутки зафиксировано 15 обстрелов, в результате которых один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.

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С начала суток 15 ноября российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ в районе Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили о более 3 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны на Донбассе.

Источник: ООС

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