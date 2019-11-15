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Факты / Украина / Бизнес и финансы

То, что предложил Путин по газу, не является скидкой – Нафтогаз

Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

То, что предложил Путин по газу, не является скидкой – Нафтогаз

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным скидка на 20-25% на поставки газа в Украину в действительности не является скидкой.

Как объяснил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, поскольку газ в Европу идет через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа по Украине.

– Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы.

Также Витренко подчеркнул, что такая скидка, учитывая будущие объемы импорта газа, не компенсирует отказ от $3 млрд, которые Газпром должен Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.

Читайте: Остановка транзита газа может привести к падению экономики Украины – Витренко

Новый контракт с Газпромом имеет смысл только тогда, когда Россия выполнит свои контрактные обязательства, относительно невыполнения которых продолжаются споры в Стокгольмском арбитраже, подытожил директор Нафтогаза.

Как сообщалось, Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Украину по цене, которая будет ниже на 20-25%, чем цена на голубое топливо из Европы.

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