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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Транзит газа через Украину: Россия готова снизить цену

Россия готова к тому, чтобы заключить соглашение на транзит газа через Украину по цене, которая будет ниже на 20-25%.

Транзит газа через Украину: Россия готова снизить цену

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к любым соглашениям по транзиту газа через Украину при участии Еврокомиссии.

Он добавил, что говорить можно не только о транзите, но и о прямых поставках газа в Украину.

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По словам президента РФ, цены на указанные поставки могут быть ниже на 25%.

К слову, политический директор МИД Украины Алексей Макеев рассказал о том, что Россия хотела от Украины заключения определенных теневых соглашений по транзиту газа.

Однако в этом вопросе Украина не собирается уступать и заключать указанные соглашения. России хотят дать понять, что новый контракт должен быть заключен на условиях европейского правового поля.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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