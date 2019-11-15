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Факты / Украина / Общество

В 2020 году 10 станций киевского метро подключат к 4G

Запуск 4G в киевском метрополитене будет происходить поэтапно, в начале 2020 года до интернета подключат 10 станций, а затем будут вовлекать и другие станции.

В 2020 году 10 станций киевского метро подключат к 4G

Советник мэра Киева Максим Бахматов отметил, что в первом квартале 2020 4G Internet должен заработать на станциях Академгородок, Житомирская, Святошино, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

В конце 2020 – начале 2021 года 4G должны запустить на всех станция метро.

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Вместе с Киевским метрополитеном внедрением 4G занимаются операторы Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine и китайская компания Huawei.

Напомним, Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать заходить в метро.

Источник: Максим Бахматов

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