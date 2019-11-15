Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука.

ВАСК 15 ноября избирал меру пресечения председателю правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку по делу VAB Банка.

Суд отказался арестовывать банкира и установил 5 млн грн залога, которые он должен внести в течение пяти дней.

Писарук будет носить электронный браслет, также он должен сдать загранпаспорт.

Ему запрещено общаться со свидетелями по делу VAB Банка.

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Банкиру инкриминируют ч. 5 ст. 191 УКУ – Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

Напомним, 11 ноября НАБУ и САП задержали 7 лиц, которые могут быть причастными к завладению 1,2 млрд кредита, который НБУ выделил VAB Банку. Среди них и председатель правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук, которого выпустили в ночь на 12 ноября.