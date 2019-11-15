Народный депутат партии Слуга народа Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
Ирина Верещук сообщила журналистам, что слагает полномочия лично.
– Считаю, что в стенах парламента буду более нужна, – сказала она.
Народный депутат предположила, что ее место, скорее всего, предложат для другого народного депутата от партии Слуга народа Елены Шуляк.
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Причиной своего решения Ирина Верещук называет то, что ей не удалось найти общий язык с премьер-министром.
По ее мнению, у них разные взгляды на коммуникацию между Кабмином и парламентом.
Напомним, Ирина Верещук была назначена представителем правительства в Верховной Раде 4 сентября 2019 года.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине.
Фото: Ирина Верещук