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Факты / Украина / Политика

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Народный депутат партии Слуга народа Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Ирина Верещук сообщила журналистам, что слагает полномочия лично.

– Считаю, что в стенах парламента буду более нужна, – сказала она.

Народный депутат предположила, что ее место, скорее всего, предложат для другого народного депутата от партии Слуга народа Елены Шуляк.

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Причиной своего решения Ирина Верещук называет то, что ей не удалось найти общий язык с премьер-министром.

По ее мнению, у них разные взгляды на коммуникацию между Кабмином и парламентом.

Напомним, Ирина Верещук была назначена представителем правительства в Верховной Раде 4 сентября 2019 года.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине.

Фото: Ирина Верещук 

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