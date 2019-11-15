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Факты / Украина

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 15 ноября

15 ноября последнее из четырех пленарных заседаний Верховной Рады этой недели.

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 15 ноября

Прямую онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва 15 ноября можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

В пятницу в первом чтении значится только один законопроект. Еще три поданы для включения в повестку дня и принятия решения. Среди них законопроект О социальной защите детей, которые пострадали в результате военных действий, также документ о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Читайте: Календарь работы Верховной Рады

Во втором чтении депутаты должны рассмотреть проект закона О Государственном бюро расследований. Также на заседании проголосуют за внесение изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Напомним, что 14 ноября Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет Украины на 2020 год во втором чтении.

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