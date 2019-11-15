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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Отделение ГТС: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада своим голосованием разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от Нафтогаза.

Газ

Верховная Рада устранила несогласованности с нормами ЕС закона об отделении от НАК Нафтогаз Украины деятельности по транспортировке природного газа.

За соответствующее решение в пятницу проголосовали 292 народных депутата, из них 235 – депутаты Слуги народа, 18 – Европейской солидарности и 19 – депутаты партии Голос.

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Перед голосованием премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская газотранспортная система на 100% остается в Украине.

– Собственность Украины в украинской компании – на 100%, – подчеркнул премьер.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект для создания независимого оператора газотранспортной системы.

Фото: Dreamstime

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