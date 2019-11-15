Верховная Рада своим голосованием разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от Нафтогаза.

Верховная Рада устранила несогласованности с нормами ЕС закона об отделении от НАК Нафтогаз Украины деятельности по транспортировке природного газа.

За соответствующее решение в пятницу проголосовали 292 народных депутата, из них 235 – депутаты Слуги народа, 18 – Европейской солидарности и 19 – депутаты партии Голос.

Читайте: Транзит газа через Украину: Россия готова снизить цену

Перед голосованием премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская газотранспортная система на 100% остается в Украине.

– Собственность Украины в украинской компании – на 100%, – подчеркнул премьер.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект для создания независимого оператора газотранспортной системы.