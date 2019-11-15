Министерство иностранных дел рассчитывает, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца года.

По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднаря, законопроект о двойном гражданстве уже готовят.

В МИД работают над тем, чтобы до конца года он уже был принят или хотя бы завершилась его подготовка.

Такую длинную подготовку Василий Боднар объясняет тем, что этот закон будет комплексным, который будет предусматривать изменения в ряд законов.

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– Нужно вносить изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть работа продолжается как раз по поручению президента, – сказал Василий Боднар.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что власти рассматривают несколько концепций введения двойного гражданства.

Фото: Vasyl Bodnar