В Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Что это за праздник, как менялось украинское телевидение и что его ждет уже в ближайшем будущем – в материале Фактов ICTV.

16 ноября – профессиональный праздник работников радио, телевидения и связи. Его отмечают ежегодно с 1994 года, когда эту инициативу предложила Укртелерадиокомпания Украины.

Факты ICTV поздравляют своих коллег с их днем и напоминают историю этого праздника.

История Дня работников радио, телевидения и связи

Принято считать, что инициировали этот праздник еще в 1924 году. 16 ноября того года в Харькове вышла первая радиопрограмма.

С тех пор работники медиасферы Украины считают этот день профессиональной датой.

Через 27 лет после запуска радио в Украину пришло и телевидение. 5 ноября 1951 прошла первая профессиональная телетрансляция с только построенного Киевского телецентра на Крещатике.

Тогда транслировали фильм Алитет уходит в горы. А уже через несколько дней на украинских телевизорах вживую транслировали военный парад и демонстрации с Крещатика.

Киевский телецентр стал третьим в СССР после Москвы и Ленинграда. Сейчас же украинское ТВ насчитывает 101 канал, включая 65 региональных телекомпаний.

Однако фактически телетрансляции осуществлялись еще с 1939 года. Это были 40-минутные передачи из студии на Институтской. Но поскольку мало кто имел тогда телеприемник, это были экспериментальные попытки запуска ТВ.

Тогда же в 1951 году Киевский телецентр впервые в мире испробовал новый стандарт – изображение на 625 строк. Впоследствии такой формат переняли в других страна Европы и мира.

Будущее украинского телевидения

В Украине, кстати, уже со следующего года наступает новая эра телевидения. Связано это с кодировкой спутникового сигнала 23 основных телеканалов.

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После того, как прекратятся бесплатные трансляции телеканалов на спутнике, ожидается, что каналы будут продуцировать лучший контент.

Дело в том, что, закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям на ограничение их показа. Пока те недовольны, что доступ к их продукту незащищенный. Мошенники копируют технические сигналы (не предусмотренные для конечного потребителя) телеканалов со спутника и продают вам, а телеканалы не имеют гарантий. С 20 января 2020 это изменится.

Более того, изображение для пользователей спутникового телевидения, которые оформят подписку, с 2020 года будет доступно в формате HD.

Украина понемногу вводит европейские нормы, где спутниковые телеканалы – это обычная практика.

Напомним, Факты ICTV писали, какие варианты будут у зрителя после кодирования сигнала.