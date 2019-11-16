На Донбассе в течение 16 ноября боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

16 ноября вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, пять обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела вблизи Старогнатовки, Лебединского, Березового, Невельского, Марьинки.

К слову, СММ ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.