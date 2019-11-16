Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировал новые позиции боевиков.

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировал новые позиции боевиков.

– 11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять человек в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северной оконечности участки разведения и примерно в 1 км к востоку от его западного края, – отметили в пресс-службе.

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В тот же день на участке разведения зафиксировали четырех человек в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к юго-западу от участка разведения.

К слову, СММ ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.