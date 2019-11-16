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Факты / Украина

Погода в Украине на 16 ноября (КАРТА)

В Украине в субботу, 16 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.

Погода

На 16 ноября синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1-7°С, днем потеплеет до 8-13°С. На Закарпатье до +18°С.

Читайте: +15°С и солнечно: погода на выходные в Украине

На западе и юге ночью 5-7°С, а днем 11-16°С выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков, днем до 9-11°С тепла.

Факты ICTV ранее писали, какой погоды следует ожидать в ноябре 2019 года.

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