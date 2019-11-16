PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

СБУ задержала главу Укрэксимбанка Гриценко – это не похищение

Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

СБУ задержала главу Укрэксимбанка Гриценко – это не похищение

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что один из членов правления АО Укрэксимбанка Александра Гриценко был задержан по поручению Генпрокуратуры.

– Никакого похищения не было. Он был задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.

Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, — сообщила она.

Читайте: На Черкасщине из дома предпринимателя похитили полмиллиона

Напомним, около 15.00 16 ноября неизвестные забрали Александра Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

СБУ задержала на Киевщине одного из ключевых главарей ИГИЛ
СБУ задержала на Киевщине одного из ключевых главарей ИГИЛ
Арест и залог 76 млн грн: подозреваемым по делу бронежилетов избрали меру пресечения
Арест и залог 76 млн грн: подозреваемым по делу бронежилетов избрали меру пресечения
На Ровенщине СБУ начала операцию по борьбе с добычей и продажей янтаря
На Ровенщине СБУ начала операцию по борьбе с добычей и продажей янтаря
Сим-карты по паспортам: Баканов предложил способ борьбы с “минерами”
Сим-карты по паспортам: Баканов предложил способ борьбы с “минерами”
За слова о Зеленском Федине грозит тюрьма – Баканов
За слова о Зеленском Федине грозит тюрьма – Баканов
Распространяли фейки и привлекали военных: СБУ разоблачила кибертеррористов
Распространяли фейки и привлекали военных: СБУ разоблачила кибертеррористов
Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам "ЛДНР"
Переселенец из Луганщины организовал схему соцвыплат боевикам “ЛДНР”
СБУ
Растратил более 50 млн грн: СБУ разоблачила экс-чиновника Укрзализныци
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка