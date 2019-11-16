Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что один из членов правления АО Укрэксимбанка Александра Гриценко был задержан по поручению Генпрокуратуры.
– Никакого похищения не было. Он был задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.
Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, — сообщила она.
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Напомним, около 15.00 16 ноября неизвестные забрали Александра Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял.