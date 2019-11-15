Взрывы на территории склада Минобороны в Балаклее Харьковской области квалифицировали по статье о халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенный в условиях особого положения.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что взрывы в Балаклее квалифицировали, как небрежное отношение должностного лица.

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– Сейчас определено процессуальное руководство в этом производстве. Его будет осуществлять военная прокуратура Харьковского гарнизона, — сказала она.

По словам Ивановой, халатное отношение может быть преднамеренным.

Напомним, 15 ноября на складах боеприпасов в Балаклее произошли одиночные взрывы. В результате погибли двое военных, еще четверо военнослужащих были ранены.