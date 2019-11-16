Главу Укрэксимбанка Александра Гриценко задержала СБУ по поручению ГПУ. В чем обвиняют Гриценко, читайте в материале Факты ICTV.

Глава Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

По данным СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

– Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), – отмечают в СБУ.

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Гриценко был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Напомним, около 15.00 16 ноября неизвестные забрали Александра Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял.