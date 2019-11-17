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Факты / Украина

Боевики 15 раз нарушили тишину на Донбассе, погиб военный

За сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб военный из состава подразделений Объединенных сил.

Боевики 15 раз нарушили тишину на Донбассе, погиб военный

Противник обстреливал позиции ВСУ на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате этих обстрелов погиб один военнослужащий.

С начала суток 17 ноября в зоне ООС было тихо – российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь также нет.

Читайте: Практическую фазу разведения войск в Петровском завершили – штаб

Ранее ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.

Источник: ООС

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