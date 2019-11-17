За сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб военный из состава подразделений Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции ВСУ на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате этих обстрелов погиб один военнослужащий.

С начала суток 17 ноября в зоне ООС было тихо – российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь также нет.

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Ранее ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.

Источник: ООС