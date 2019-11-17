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Факты / Украина / Общество

День работника сельского хозяйства: поздравления в прозе

День работников сельского хозяйства Украины празднуют 17 ноября. Лучшие поздравления в прозе читайте на сайте Факты ICTV.

День работника сельского хозяйства: поздравления в прозе

17 ноября отмечается День работников сельского хозяйства в Украине или День агрария. Праздничные мероприятия включают чествования работников сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса.

Поскольку у нас аграрная страна, то у вас найдется не один знакомый, которого стоит поздравить в этот день.

Поздравления с День работника сельского хозяйства

Примите поздравления с днем сельского хозяйства! Искренне хочу пожелать вам хороших, обильных урожаев, чтобы погодные условия всегда способствовали этому! Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах!

***

Примите светлые и теплые поздравления с Днем работника сельского хозяйства. Низкий поклон за ваш неустанный ежедневный труд.

Будьте здоровы, пускай работа будет в удовольствие, а ее плоды приносят людям пользу, а вам — хороший заработок. Желаем новых креативных идей, инноваций, прогресса и процветания.

***

Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.

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***

Поздравляю с профессиональным праздником! Пускай ваше дело процветает, будет успешным, востребованным и высокооплачиваемым. Крепкого здоровья, карьерного роста, воплощения новых идей, внедрения инноваций, высокой продуктивности. Желаю глубокого удовлетворения своей деятельностью и жизнью!

***

Дорогой работник сельского хозяйства, поздравляю тебя с профессиональным праздником. Позволь поблагодарить тебя за твой важный труд и пожелать благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.

Пусть руки твои не знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве! С Днем сельского хозяйства!

Ранее Фактов ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в ноябре.

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